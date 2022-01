Studie: Et fjerde stik garanterer ikke beskyttelse mod omikron

For nylig begyndte Israel at tilbyde et fjerde vaccinestik til udsatte borgere.

Efter at flere borgere siden har fået et fjerde stik med vaccination mod corona, er der begyndt at komme data for, hvad vaccinerne gør i forhold til den nye og mere smitsomme omikronvariant.

Nu tyder det ifølge et studie fra Israel på, at et fjerde vaccinestik ikke er i stand til at give fuld beskyttelse mod omikronvarianten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Studiet er foreløbigt og endnu ikke offentliggjort i et tidsskrift.

Studiet viser dog, at antallet af antistoffer er steget efter det fjerde vaccinestik.

- Vaccinerne førte til en stigning i antallet af antistoffer. Endda lidt mere end hvad vi så efter det tredje stik, siger Gili Regev-Yochay ifølge Reuters.

Ud over at være læge er Gili Regev-Yochay tilknyttet hospitalet Sheba Medical Center i byen Ramat Gan i Israel. Her leder hun den afdeling, der arbejder med epidemiologi og infektionssygdomme.

Sidste år var Israel det hurtigste land i verden til at udrulle første vaccinationer mod coronavirus. Det har givet landet et form for forspring, og derfor bliver det også fulgt med stor interesse, hvad landet gør sig af erfaringer på området.

I december sidste år begyndte landet at tilbyde et fjerde vaccinationsstik til de borgere, der er særligt sårbare overfor corona.

Herhjemme forventer de danske myndigheder også at ville tilbyde et fjerde stik til særligt sårbare borgere.

Det vil eksempelvis være plejehjemsbeboere og de allerældste i samfundet.