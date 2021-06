Studie fastslår: Minkmutation kunne påvirke vacciners effekt

Det var frygtet, at minkmutationen cluster 5 kunne mindske coronavacciners effektivitet. Nu slår et studie fast, at den frygt var berettiget.

Statens Serum Institut (SSI) har lavet en undersøgelse af mutationen, der blev opdaget i Danmark i efteråret 2020. Den støtter op om resultater fra de foreløbige undersøgelser, som blev foretaget i november sidste år.

I det nye studie konkluderes det, at coronavarianten gav 'en vis signifikant øget grad af antistof-resistens' blandt en del af dem, der havde været smittet med coronavirus.

Det skyldes kombinationen af de mutationer, som cluster 5-varianten havde.

Frygten for hvad varianten kunne betyde for den senere vaccineudrulning, fik regeringen til at beslutte, at alle mink i Danmark skulle slås ned.

SSI anbefaler, at coronatilfælde blandt dyr - og især flokke af produktionsdyr - bliver overvåget, kontrolleret og begrænset.

De bør ifølge seruminstituttet nøje overvåges gennem sekventering af positive coronaprøver, så eventuelle nye bekymrende virusvarianter kan blive undersøgt.

Her er det blandt andet vigtigt at se på, om nye varianter spreder sig nemmere, gør smittede mere syge, eller om de giver en øget resistens over for antistoffer ligesom cluster 5.

Mutationerne blev fundet blandt dyr på danske minkfarme, og netop de dyr er særligt modtagelige over for coronasmitte, lyder det i studiet.

Der var omkring 15 millioner mink på farmene. Størstedelen blev aflivet i løbet af de sidste måneder af 2020. I februar i år kunne Fødevarestyrelsen oplyse, at samtlige mink nu var blevet slået ned.

Folketinget har desuden vedtaget, at det er ulovligt at holde mink frem til 2022.

Resultaterne i studiet er blevet bedømt af fagfæller, og de er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Microbiology i slutningen af sidste uge.