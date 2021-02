Studie giver anledning til håb: Tyder på lavere coronasmitsomhed hos vaccinerede

Selv om det er muligt at få coronavirus, når man er blevet vaccineret, tyder et nyt studie på, at vaccinerede er mindre smitsomme.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa fredag.

Studiet tager udgangspunkt i 2897 smittede personer fra Israel, som havde fået en vaccine.

De smittede blev testet for mængden af virus i halsen og næsen.

Prøverne viste, at vaccinerede havde fire gange færre viruspartikler end ikke-vaccinerede.

Professor Clemens Wendtner, læge og ekspert på et hospital i München, kalder ifølge dpa studiet 'en anledning til håb'.

Det gør han, på trods af at studiet ikke er blevet fagfællebedømt.

- Vaccinen BNT162b2 (Pfiser og Biontechs vaccine, red.) fører ikke kun til en individuel beskyttelse i forhold til covid-19. Det kan også antages, at der med tilstrækkelig vaccinering kan opnås en vis beskyttelse af befolkningen i form af en vaccinebaseret flokimmunitet, siger han ifølge dpa.

Testene blev foretaget mindst 12 dage efter første vaccinedosis.

Forskerne bag studiet er tilknyttet Maccabi Health Services og Technion - Israels Teknologiske Institut.

Det er tidligere kommet frem, at virusmængder har en forbindelse til smitsomheden.

Forskerne konkluderer således også selv, at vaccinen formentlig vil have en effekt på smitsomheden.

- De reducerede mængder virus indikerer, at smitsomheden er lavere, hvilket yderligere vil bidrage til vaccinens betydning for smittespredningen af virus, står der i studiet ifølge Reuters.

Studiet har dog også en række begrænsninger.

Dels er det ikke randomiseret - det vil sige, at deltagerne ikke er tilfældigt udvalgte.

De er nemlig alle medlemmer hos Maccabi Health Service og del af en gruppe på i alt 650.000 sundhedsforsikrede, som fik to doser af Pfizer og BioNTechs vaccine.

Derudover er virusmængden ikke blevet undersøgt over tid. Det er heller ikke blevet undersøgt, hvor mange en smittet gennemsnitligt gav virusset videre til. Det ville ellers have været den mest direkte måde at undersøge smitsomheden på.

Antallet af viruspartikler menes ifølge Reuters også at påvirke sygdommens alvorlighed.