Studie: Højere dødelighed ved corona end influenza

Covid-19 er mere dødelig end influenza. Det viser et nyt studie, som en gruppe forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet står bag, skriver Berlingske.

Forskerne har undersøgt, hvor stor en andel af personer, som er testet positive for covid-19, der er døde inden for 30 dage. Det har forskerne blandt andet sammenlignet med influenza.

Resultaterne viser, at andelen af døde blandt personer, der er testet positive, er tre-fem gange højere ved covid-19 end ved influenza.

Studiet er fagfællebedømt. Det er offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Medicine.

Gruppen har set på alle officielle coronatest fra Region Hovedstaden og Region Sjælland i perioden 1. marts til 1. juni. De har sammenlignet tallene med gennemsnittet af influenzasæsonerne fra november 2017 til juni 2020.

To procent af de personer, der er testet positive for corona, men som ikke er indlagt på hospital, er døde.

Tallet er dermed fem gange højere end tallet for influenza, som er er 0,37.

Ikke-indlagt betyder, at personerne ikke var indlagt på hospitalet, da de blev testet.

Forskerne erkender over for Berlingske, at dødeligheden for covid-19 måske vil se anderledes ud i da end i foråret. Dels er strategien for test en anden, dels er der kommet bedre behandlingsmuligheder.

Berlingske har spurgt en af forskerne, om man kan sammenligne dødeligheden, når teststrategierne for covid-19 og influenza er forskellige.

Et validt spørgsmål, svarer Michael Benros, som er professor i immunologi.

- Man tester ikke så bredt for influenza, som man gør for covid-19, og det var også tilfældet i foråret. Hvis man gjorde det, ville dødeligheden af influenza falde.

- Så hvis vi kunne sammenligne en til en, ville forskellen i dødeligheden sandsynligvis blive noget større og ikke mindre, siger Michael Benros.

Han forsker ved Psykiatrisk Center København og Immunologisk Institut ved Københavns Universitet.

Ifølge Berlingske kan et kritikpunkt være, at forskerne har set på gennemsnittet af flere influenzasæsoner.

Gruppen har dog også sammenlignet dødeligheden i hver enkelt sæson med covid-19. De når stadig frem til, at dødeligheden er fire gange højere end ved influenza, lyder det.