Studie: Nordisk kost kan forbedre din sundhed

Frugt, grøntsager, fisk, fuldkorn og rapsolie. Det er vejen til et sundere helbred. Det fortalte en rapport af Videnråd for Forebyggelse i 2021.

Nu viser et nyt skandinavisk studie, at overvægtige kan få positive effekter som lavere kolesteroltal og lavere blodsukker, selv hvis et skift til nordisk kost ikke medfører et vægttab.

Det fortæller en af forskerne bag studiet, Lars Ove Dragsted, der er sektionsleder på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

- Vægttabet er stadig centralt, men der er også en effekt i kosten alene. Man får en større effekt ud af det, hvis man som overvægtig også taber sig, siger han.

Studiet er foretaget ved randomiserede forsøg blandt 200 personer. Forsøgspersonerne var alle over 50 år, havde en forhøjet BMI og havde øget risiko for diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Selv om studiet er foretaget blandt overvægtige vurderer Lars Ove Dragsted, at den nordiske kost også kan have effekt på normalvægtiges sundhed.

Da forskerne analyserede blod- og urinprøver fra de 200 forsøgspersoner, kiggede de ikke kun på effekten fra fuldkorn, frugt og grønt på sundheden. De kiggede også på effekten af fed fisk og plantebaseret olie som for eksempel rapsolie.

- Fedtsammensætningen i den nordiske kost er sandsynligvis en væsentlig del af forklaringen på den sundhedsvirkning, vi finder af nordisk kost, når vægten hos deltagerne er stabil, siger Lars Ove Dragsted.

Lars Ove Dragsted peger på, at det er vigtigt at huske balancen i sin kost, og at der også godt må være plads til kød og animalsk fedt i kosten.

- Det handler om balance i fedtet. Når man spiser mest af det sunde ikke-animalske fedt, tipper det over i den sunde retning og giver en effekt på blodsukker, kolesterol og fedt i blodet, siger han.