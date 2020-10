Studie: Op mod 100.000 briter bliver smittet - Hver dag

Et nyt studie indikerer, at langt flere dagligt bliver smittet med coronavirus i England end antaget

100.000.

Så mange briter bliver hver dag smittet med coronavirus i England. Det indikerer et nyt studie fra Imperial College London ifølge BBC.

Ifølge mediet advarer britiske eksperter lige nu om, at antallet af smittede nærmer sig samme stadie, som da smitten var på sit højeste i foråret, hvor virussen i den grad havde tag i landet.

Studiets forfattere udtaler også, at England befinder sig i et 'kritisk stadie' af pandemien, og at 'noget er nødt til at ændre sig'.

- Der skal ske en ændring. Vækstraten stiger hurtigt, og der skal ske en eller anden ændring inden jul, siger professor Steven Riley, en af forfatterne bag studiet.

En ud af hver 128. smittet

Det nye studiet er lavet efter prøver på 86.000 frivillige. Prøverne indikerer ifølge forskerne, at cirka én ud af hver 128. person er smittet med virussen i England, hvor der bor omkring 56 millioner.

Studiet viser også, at antallet af smittede er stigende i alle aldersgrupper og regioner i hele England. Den nordlige del af England registrerer således lige nu de højeste antal af smittetilfælde, men antallet stiger hurtigere i den sydlige del af landet.

Onsdag registrerede landets sundhedsmyndigheder 24.701 nye smittetilfælde. Det er altså en del færre, end hvad studiet antyder er det reelle antal af daglige smittetilfælde.