Studie: Risiko for langvarig covid-19 halveres efter to stik

For voksne, der har modtaget to stik med en coronavaccine, er risikoen for langtidsvirkninger efter covid-19-sygdom næsten halveret.

Det antyder en ny undersøgelse fra King's College London.

Ifølge forskere fra universitetet i den britiske hovedstad er det samtidig 73 procent mindre sandsynligt, at en person, som er fuldt vaccineret, bliver indlagt på hospitalet med covid-19, ligesom at risikoen for at udvikle alvorlige symptomer reduceres med næsten en tredjedel.

Forskerne har analyseret oplysninger om symptomer, test og vaccinestatus fra flere end to millioner mennesker mellem 8. december 2020 og 4. juli i år. Det er sket via en britisk app.

6030 brugere af appen har oplyst, at de blev testet positive for covid-19 mindst 14 dage efter deres første vaccinedosis, men før deres anden dosis. Imens blev kun 2370 testet positive mindst syv dage efter deres anden vaccinedosis.

Samtidig forekommer de mest almindelige symptomer ved sygdommen i mildere og sjældnere grad hos de personer, som har fået to stik.

Blandt de mest almindelige symptomer er mistet lugtesans, hoste, feber, hovedpine og træthed.

Ifølge det britiske studie er færdigvaccinerede personer 50 procent mindre tilbøjelige til at få flere symptomer i løbet af den første uges sygdom.

- Vi fandt, at sandsynligheden for at få symptomer i 28 dage eller længere af sygdom efter vaccination blev cirka halveret ved to vaccinedoser, står der i studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet The Lancet.

- Dette resultat peger på, at risikoen for langvarig covid-19 er reduceret hos personer, som er blevet fuldt vaccineret, når man derudover medregner den allerede dokumenterede nedsatte risiko for smitte generelt.

Forskerne oplyser videre, at deres data antyder, at skrøbelige ældre og personer, der lever i mere dårligt stillede områder, fortsat er i forhøjet risiko, men at virkningerne efter virusset synes at være mindre alvorlige hos dem, der er vaccineret.