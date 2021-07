Studie: Så effektiv er den mod deltavariant

To skud i armen med Pfizer-vaccinen beskytter stort set lige så meget mod delta-varianten, som mod de andre Covid19-varianter.

Det viser en ny undersøgelse, der blev offentligjort i onsdags, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forskerne bag undersøgelsen udtaler, at vaccinen er yderst effektiv mod delta-varianten, som nu er den dominerende variant i verden.

Samtidig viser undersøgelsen også, at et enkelt skud med Pfizer-vaccinen stadig ikke er nok, hvis man vil være tilstrækkelig sikker på ikke at blive smittet med delta-varianten.

Stort set lige så effektiv

Undersøgelsen, som blev offentliggjort i New England Journal of Medicine, konkluderer, at to doser af Pfizer-vaccinen er 88 procent effektiv mod delta-varianten. Samtidig er den 93,7 procent effektiv mod alfa-varianten, som tidligere på året var den dominerende variant.

'Kun meget små forskelle blev observeret i vaccineeffektiviteten, når man sammenligner delta- og alfa-varianten efter to vaccinedoser', står der blandt andet i undersøgelsen.

Yderligere blev det konkluderet, at en enkelt dosis af Pfizer-vaccinen var 36 procent effektiv.