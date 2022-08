Studie: Sådan kan hjernens kemi påvirke dit livssyn

Er du sådan en, der bliver glad, når det regner, fordi din have bliver vandet, eller finder en positiv læring i, at din kæreste har slået op med dig?

Eller er du typen, der automatisk går ud fra, at du får en dårlig eksamenskarakter, eller at det blik, naboen sendte dig, betyder, at han hader dig?

Nu peger et nyt dansk hjerneskanningsstudie af 98 personer i tidsskriftet Human Brain Mapping på, at dit livssyn påvirkes af din hjernes niveau af serotonin-transportere - proteiner, der cirkulerer signalstoffet serotonin mellem hjernens nerveceller.

Det skriver Videnskab.dk.

»Flere serotonin-transportere i hjernen hænger sammen med, at du har et mere negativt tankemønster. Omvendt betyder det, at jo færre du har, jo mere positivt er dit tankemønster,« siger studiets førsteforfatter Sophia Armand, som er ph.d.-studerende ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Mængden af serotonin-transportere i hjernen forklarer ifølge studiet mellem 10 og 12 procent af variationen i, om du ser mere negativt eller positivt på verden.

Det vil sige, at serotonin har en vis betydning for dit tankemønster, men at der også er andre faktorer, såsom din opvækst eller nuværende livssituation, der påvirker dig, vurderer hun.

Hjernen kan blive for effektiv

Serotonin er et signalstof, hvilket vil sige, at cellerne i hjernen og kroppen bruger det til at kommunikere med hinanden.

Transporterens opgave er at regulere den serotonin, der ligger frit mellem nervecellerne. Derfor mener forskerne bag det nye studie, at mange serotonin-transportere kan betyde mindre frit serotonin i hjernen, og omvendt.

»Hvis du har mange serotonin-transportere, forestiller vi os, at transporterne optager mere af hjernens frie serotonin. Et for effektivt transporter-system kan betyde, at man har for lidt serotonin i hjernen« siger Sophia Armand til Videnskab.dk.

»Vi finder, at mindre serotonin i hjernen, lader til at hænge sammen med et mere negativt tankemønster. Vi kan dog ikke udtale os om, hvad der er hønen eller ægget: Fører mindre serotonin i hjernen til et mere negativt tankemønster, eller fører et mere negativt tankemønster til mindre serotonin i hjernen? Det kan vi ikke sige med dette studie,« fortsætter hun.

Kan serotonin forudsige depression?

På sigt håber Sophia Armand og hendes medforfattere, at deres resultat kan være med til at asfaltere vejen mod at udvikle en metode til at forebygge, at folk bliver deprimerede.

Selvom det fremtidsperspektiv lyder sympatisk, kan der gå lang tid før, at det ville kunne føres ud i livet, vurderer hjerneforsker Eero Castrén, der har gennemgået det nye studie for Videnskab.dk.

Variationen blandt de enkelte personer er så stor, at hvis forskerne plukkede en enkelt person tilfældigt ud af undersøgelsen, ville de ikke kunne gå ud fra, personen har et negativt livssyn, fordi vedkommende har mange serotonin-transportere, siger Eero Castrén, som er leder af Neuroscience Center på Helsinki Universitet.

Han forsker selv i, hvordan antidepressiv medicin virker i celler og forsøgsdyr, og selvom han roser forskernes undersøgelse, påpeger han, at vi stadig ikke forstår koblingen mellem serotonin, depression og humør til bunds.

»I over 50 år har man undersøgt serotonin i hjernen på forskellige måder. Det er blevet undersøgt i dyr, i mennesker, ved hjælp af rygmarvsvæske, blod og meget andet, og det utrolige er, at det stadig ikke står klart, om der er en sammenhæng mellem humør og serotonin-niveauer i hjernen,« siger han.

Sophia Armand anerkender, at sammenhængen mellem serotonin og depression er usikker.

»Nogle studier peger på, at serotonin spiller en rolle, hvor andre ikke finder en sammenhæng. Vi forsøger med dette studie at blive lidt klogere på, hvordan serotonin helt grundlæggende hænger sammen med et kendt sårbarhedsfaktor for at udvikle depression, nemlig negative tankemønstre,« lyder det.

Foreløbig er planen, at forskergruppen skal arbejde videre med at forsøge at stimulere serotonin-systemet gennem psilocybin, et psykedelisk stof, der forekommer naturligt i svampe, da de gerne vil undersøge, hvordan det påvirker vores følelsesmæssige tænkning.

