Studie: Tidlig Remdesivir-behandling mindsker coronadød markant

Hvis lægemidlet Remdesivir gives på det rigtige tidspunkt, kan det reducere coronadødeligheden med omkring 80 procent

Det viser data fra et nyt studie publiceret i New England Journal of Medicine, skriver Politiken fredag.

Professor i infektionsmedicin Jens Lundgren fra Rigshospitalet understreger over for avisen, at der er tale om foreløbige data. Men han er overrasket over, hvor markant effekten af lægemidlet lader til at være.

Det gælder dog kun, hvis Remdisivir gives inden patienten ender i respirator, og 'på det rigtige tidspunkt', forklarer han.

- Da jeg så de data ... det er jo helt vildt. Det ændrer fuldkommen på paradigmet for, hvordan vi skal angribe den her sygdom. Hvornår vi skal sætte ind, og hvad vi skal gøre med intensivpatienter, siger Jens Lundgren til Politiken.

Avisen skriver, at blev behandlingen indledt 'omkring det tidspunkt, hvor ilttilskud begyndte at være nødvendigt, døde der i forsøget så få som 2,4 procent covid-19-syge, som fik Remdesivir'. I faktiske tal svarer det til 4 ud af 222 patienter.

Imens var det 10,9 procent af dem, der ikke fik behandling, som døde - eller 19 ud af 199 patienter i placebogruppen.

For folk, der har mistanke om, at det går i den forkerte retning under sygdommen, viser det klart, at de skal reagere, påpeger Jens Lundgren.

- Det er altså rigtig vigtigt, at man får fat i en læge, hvis man efter nogle dage med tiltagende sygdom oplever forværring. I gennemsnit sker det seks dage efter symptomdebut. Vi oplever desværre en del coronapatienter, der kommer ind for sent, fordi de har ligget for længe derhjemme, siger han til Politiken.

Data kommer fra et stort internationalt forsøg, hvor Jens Lundgren sidder som formand for den europæiske del.

En anden forsker - Anton Pottegård, professor ved Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet - siger til Politiken, at der dog endnu mangler data om bivirkninger ved medicinen.

Lægemidlet er endnu ikke godkendt til behandling af Covid-19-patienter.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meddelte dog mandag, at det var tæt på en betinget godkendelse.

Remdesivir blev udviklet i 2009 til behandling af hepatitis C og som muligt middel mod virussygdommen ebola.

USA godkendte 1. maj Remdesivir til nødbehandling af coronasyge.