Styrelse advarede tiårig om straf for fravær - men meldte ikke selv afbud

Derfor har familien fået afslag

Hjemrejsestyrelsen vil udvise tiårige Guide Nielsen til Thailand, hvor ingen har forældremyndigheden over ham. Det skyldes, at hans herboende mosters adoption af ham, som er foregået efter thailandsk lov, ikke anerkendes i Danmark.

Trods utallige forsøg har Guides moster, Praphatsanun Nielsen og hendes mand, Niels Jørgen, fået afslag på at adoptere Guide efter dansk lov. Det er på trods af, at det ifølge afgørelsen fra Familieretshuset er Guides biologiske forældres ønske, at Guide adopteres af netop dem.

Årsagen til afslaget er, at Guide har en lillebror, der bor hos deres mormor i Thailand. Han vil ifølge de danske myndigheder blive forskelsbehandlet, hvis kun en af dem adopteres. Derfor har parret efterfølgende søgt om at adoptere begge drenge, ikke mindst fordi deres mormor efterhånden er gammel og ifølge de danske myndigheder selv har oplyst, at hun ikke kan have både Guide og hans bror boende hos sig.

Men også det har de fået afslag på, fordi Guides lillebror ikke har noget tilhørsforhold til Danmark. Og den afgørelse har nu sat Guide i en umulig situation, hvor han er i klemme mellem danske og thailandske regler.

- Hjemrejsestyrelsen vil sende en tiårig dreng ud til et land, hvor ingen har forældremyndigheden over ham. Et barn kan ikke bare udrejse. Hvad er det, man forestiller sig, spørger familiens advokat, Eddie Khawaja.

Guide har været i Danmark i snart tre år og kom til landet, da hans mosters thailandske adoption af ham gik igennem i sommeren 2018 efter et langt sagsforløb på to år.

Guides biologiske forældre var meget unge, da de fik ham, og har på intet tidspunkt været i stand til at tage vare på ham.

