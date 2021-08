Styrelse advarer mod farlige opladere

Sikkerhedsstyrelsen har dumpet langt størstedelen af de usb-opladere, de har kontrolleret i 2020.

Det var kun 10 ud af 40 opladere, der var helt i orden.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi konstaterede i ni tilfælde, at der var så alvorlige fejl ved usb-opladerne, at vi måtte give påbud om at få produkterne kaldt tilbage fra forbrugerne.

- Derudover var der syv produkter, hvor vi krævede salget stoppet, og en forhandler valgte selv at stoppe salget. Det er alt for mange produkter med alvorlige fejl, når det drejer sig om et produkt, som stort set alle danskere har i hjemmet, og som kan være skyld i både stød og brand, siger vicedirektør Christian Thorhauge, Sikkerhedsstyrelsen.

Hold godt øje

Der er råd for, hvis du vil undgå bål og brand efter en opladning.

Styrelsens anbefaling er, at du holder øje med produktets oplysninger, det er særligt CE-mærket, du skal kigge efter.

- Når en fabrikant CE-mærker et produkt, skal der være dokumentation for, at produktet lever op til reglerne på området. Derudover har vores kontrol vist, at hvis mærkningen på en oplader er mangelfuld, er der to en halv gang større sandsynlighed for, at produktet heller ikke er i orden, siger Christian Thorhauge

Hvis mærket spiller, så bør der derfor være styr på sagerne, men du kan godt gøre yderligere for at være helt sikker.

Så længe telefonen er placeret på et underlag, der kan brænde, så bliver det nemmere for den at tænde ild. Hvis du holder den fra brandbare overfalder og i det hele taget har et blik på den, når den er i brug, så skulle du være helt på den sikre side.