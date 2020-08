Først mødte 1500 gymnasieelever i skole.

Så blev de alle sendt hjem, fordi en lille håndfuld af dem var smittede med coronavirus.

Nu ændrer Styrelsen for Patientsikkerhed de retningslinjer, den tidligere havde udstukket for Silkeborg Gymnasium, skriver skriver Jyllands-Posten.

Tidligere skulle elever og ansatte kunne fremvise to negative coronatest, før de kunne træde ud af selvisolationen.

Stadig hjemsendt

Det er nu kun de personer, der har været i tæt kontakt med de smittede, der skal isoleres og testes.

Skolens ledelse har dog valgt, at eleverne fortsat skal være hjemsendt og modtage online-undervisning frem til 30. august.

- Jeg synes virkelig, at det er forfærdeligt, at vi nu igen skal til at have virtuel undervisning. Du lærer altså mest, når du får undervisning ansigt til ansigt, sagde en af skolens elever til Midtjyllands Avis.

Byen hårdt ramt

Silkeborg har haft problemer med stigende smittetal de seneste uger.

Det fik sundhedsmyndighederne til 11. august at udvide kravet om mundbind i den kollektive trafik til også at gælde i Silkeborg. Indtil da havde det kun været et krav i Aarhus Kommune.

Som det eneste sted i landet anbefalede de også, at borgerne i Silkeborg skulle bære mundbind under indkøb.