Styrelse: Børn i risikogruppe bør vurderes af læge før skolestart

Børn, der selv er i risikogruppen eller bor sammen med personer i risikogruppen, anbefales at tale med læge, inden de vender tilbage til daginstitutionen eller skolen.

Om barnet skal blive hjemme fra skole eller daginstitution, når de inden for kort tid åbner igen, afhænger derefter af en konkret vurdering.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det vil afhænge af en konkret individuel vurdering, som bør træffes i samarbejde med egen læge og lederen i dagtilbud eller skole, skriver styrelsen.

Skoler, børnehaver og vuggestuer i hele landet har været lukket ned i næsten en måned på grund af coronavirusset. Men snart åbner de igen.

I den forbindelse har der været en del forvirring, om børn må blive hjemme fra skole, hvis de - eller folk tæt på dem - er ekstra udsatte.

Og den forvirring beklager Sundhedsstyrelsen.

- Usikkerheden er blandt andet kommet af, at der har været forskellige udmeldinger fra forskellige myndigheder. Det er selvfølgelig forvirrende og uheldigt, skriver styrelsen.

Med udmeldingen gør styrelsen det nu klart, at forældre bør tale med barnets læge, hvis de er i tvivl, om barnet bør blive hjemme.

Forældre kan også tage en snak med ledelsen på skolen eller i daginstitutionen. Ledelsen kan derefter vurdere, om det er muligt at tage særlige hensyn til barnet.

Hvis barnet bor sammen med en person, der er i risiko for at blive hårdt ramt af coronavirusset, kan man også kontakte lægen eller ledelsen.

Barnet kan dog i udgangspunktet godt tage afsted.

- Hvis der i husstanden er patienter i risikogruppe, for eksempel gravide eller immundefekte, så vil det ikke forhindre, at barnet skal i skole. Men der skal naturligvis altid være særlig fokus på hygiejnen i disse hjem, skriver Sundhedsstyrelsen.

Der er ifølge styrelsen undtagelser - eksempelvis hvis en person i husstanden modtager kemoterapi.

SF's gruppeformand, Jacob Mark, er glad for, at ekstra udsatte nu kan blive vurderet af en læge.

- Det er godt, at det nu er slået fast, at alle i risikogruppen og alle med pårørende i risikogruppen får ret til en individuel, konkret vurdering. Det har der ikke været mulighed for hidtil, siger Jacob Mark.

SF havde dog ønsket, at det til at begynde med skulle være frivilligt for børn og forældre i risikogruppen, om børnene skulle tage i skole. Det havde taget noget af det ekstra arbejde fra lægerne, mener Jacob Mark.