Styrelse erkender: Ingen kontrol med mundbind

Danske supermarkeder sælger mundbind med et bakterieniveau langt over det tilladte. Lægemiddelstyrelsen skal føre kontrol med området, men har siddet på hænderne

De danske supermarkeder flyder med mundbind, som er smækfyldt med bakterier.

Det har Ekstra Bladet tidligere på dagen afsløret på baggrund af en omfattende test af mundbind fra Føtex, Meny og SuperBrugsen, som det anerkendte analyseinstitut Force Technology står bag.

Og selvom der de seneste måneder er langet millioner af mundbind over disken, har Lægemiddelstyrelsen - som ellers har ansvaret for at føre tilsyn med området - intet foretaget sig.

Det erkender styrelsen overfor Ekstra Bladet.

'Vi kan oplyse, at Lægemiddelstyrelsen ikke har foretaget kontroller af mundbind af typerne I, II og IIR i 2020,' skriver Katrine Bugge Skou, sagsbehandler hos Lægemiddelstyrelsen, til Ekstra Bladet.

Mundbindene, der er solgt i de tre danske supermarkedskæder, er netop af typen IIR.

Artiklen fortsætter under billedet...

Force Technology har i forbindelse med testen anvendt 250 eksemplarer af hvert af de tre forskellige mundbind. Foto: Tariq Mikkel Khan

Beder om testresultater

Ekstra Bladets test af mundbind fra Føtex, Meny og SuperBrugsen viser, at de alle har så højt et bakterieindhold, at de ikke lever op til kravene for at kunne blive solgt i Danmark.

I et tilfælde var indholdet af bakterier hele 15 gange over den tilladte grænse.

Og de oplysninger får nu tilsyneladende Lægemiddelstyrelsen til at hoppe i arbejdstøjet - selvom det trods alt ikke kan blive til en selvstændig stikprøvekontrol.

'Vi vil gerne bede jer indsende den dokumentation, I har fremskaffet i forbindelse med jeres undersøgelser. På den baggrund har vi mulighed for at igangsætte en markedsovervågningssag for de pågældende mundbind og evt. træffe afgørelser hvis der er grundlag for dette,' skriver Lægemiddelstyrelsen til Ekstra Bladet.

S: Det undrer mig

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, er ikke imponeret over, at danske supermarkeder sælger mundbind fyldt med bakterier.

- Det lyder ikke særlig godt. I første omgang skal vi have undersøgt, hvad der op og ned. Vi skal vide, hvad vi har med at gøre, og vi skal kunne stole på de værnemidler, der er til salg i Danmark, siger han.

Politikeren udtrykker samtidig en slet skjult kritik af Lægemiddelstyrelsens manglende kontrol.

- Det undrer mig, at alt ikke er blevet testet, inden det får lov at blive markedsført og solgt som værnemidler. Jeg vil have, at styrelsen tjekker op på de mundbind meget, meget hurtigt, siger Rasmus Horn Langhoff.