Styrelse får alvorlig kritik

Landbrugsstyrelsen har været under lup, efter at styrelsen tidligere er blevet kritiseret for at have haft for dårlig kontrol af udbetaling af landbrugsstøtte.

Og det er endt med, at der rettes alvorlig kritik af styrelsen. Den har i visse tilfælde afgivet urigtige og misvisende oplysninger samt overtrådt sandhedspligten for offentlige myndigheder, fastslår en ekstern udredning.

Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Det var ministeriet, der sidste år bestilte den eksterne udredning af et konkret sagsforløb i styrelsen.

Brugte særlig finte

Bestillingen kom, efter at Statsrevisorerne på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen slog fast, at Landbrugsstyrelsen siden 2005 havde vidst, at nogle landmænd kunne omgå støtteloftet med en særlig finte.

Finten bestod i, at man kunne omgå reglerne ved at dele en bedrift op i flere, så der kunne søges om støtte for hver enkelt i stedet for den samlede enhed.

Bag den eksterne udredning, der nu er færdiggjort, står Jens Møller, der er tidligere direktør hos Folketingets Ombudsmand, samt advokat Anders Valentiner-Branth.

Af udredningen, der er sendt til Folketingets Miljøudvalg, står der, at de to undersøgere har fået flere tusinde dokumenter fra perioden 2006-2021.

De har set på fire ansøgninger under ordningen 'Modernisering af svinestalde 2016'.

I dem alle er de kommet frem til, at der er udbetalt tilskud, selv om der ikke burde være det. Det var nemlig ikke fire selvstændige bedrifter, men én stor bedrift.

Det fremgår desuden, at det i de fire ansøgninger oprindeligt blev indstillet, at der skulle gives afslag på grund af omgåelse af reglerne.

- Alligevel blev alle fire ansøgninger imødekommet. Det har på det for os foreliggende grundlag ikke været muligt at konstatere, hvorfor indstillingen blev ændret, skriver undersøgerne i udredningen.

'stærkt misvisende og kritisabelt'

Departementets og ministerens godkendelse af styrelsens administrationsgrundlag skete på baggrund af notater, der anbefalede at fortsætte den hidtidige praksis.

Notaterne lagde sig op af en retsopfattelse, der skulle stamme fra Kammeradvokaten. Men undersøgerne har ikke fundet noget materiale, der understøtter, at Kammeradvokaten har givet sådan en anbefaling skriftligt.

Undersøgelserne kalder det derfor 'stærkt misvisende og kritisabelt', at Landbrugsstyrelsen skulle have brugt egne og udokumenterede udlægninger af et møde med Kammeradvokaten som argument for at fastholde administrationsgrundlaget.

Det daværende administrationsgrundlag var ifølge undersøgerne i strid med loven.

De urigtige oplysninger fra styrelsen skulle være givet i et notat fra 2. februar 2017 om Kammeradvokatens involvering, i et notat fra 13. juli og i forbindelse med en ministerforelæggelse 14. november samme år.

Rasmus Prehn (S), minister for fødevarer landbrug og fiskeri, siger i pressemeddelelsen, at han tager den nye vurdering alvorligt.

- Den lader til at bekræfte behovet for den oprydningsplan og omorganisering af Landbrugsstyrelsen, som jeg har iværksat.

- Nu vil Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammen med relevante myndigheder lave en grundig gennemgang af udredningen for at vurdere, hvad den kan give anledning til, herunder i forhold til eventuelle personalesager, siger han i pressemeddelelsen.

Oprydningsplanen består af syv punkter, herunder at der skal udføres kontrol af bagvedliggende ejerforhold på alle tilskudsordninger, hvor der kan være en risiko for at omgå regler ved at opdele bedrifter.

Den hårde kritik, styrelsen fik af Statsrevisorerne i maj sidste år, førte til, at den daværende direktør i Landbrugsstyrelsen, Jette Petersen, stoppede senere samme måned.

Lars Gregersen er den nuværende direktør i Landbrugsstyrelsen, der har cirka 1100 ansatte.