Styrelse går ind i tørklæde-sag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet går ind i en sag, hvor en 11-årig pige i januar blev sendt hjem fra skole for at bære et muslimsk tørklæde.

Det oplyser styrelsen til 24syv.

- Styrelsen burde tilbage i januar 2023 have undersøgt sagen nærmere. Styrelsen vil nu hurtigst muligt undersøge sagen nærmere og herefter tage stilling til den, skriver den til mediet.

Ifølge styrelsen har den været i kontakt med pigens forældre både i januar og i august i år.

Det var Prins Henriks Skole på Frederiksberg, som hjemsendte den pågældende elev, fordi hun ikke ville fjerne sit tørklæde. Det er blevet omtalt af 24syv mandag.

Ifølge mediet har pigen gået på skolen siden børnehaveklassen. Det var først i januar 2023, hun besluttede, at hun ville gå med tørklæde.

- Hun bliver stillet et ultimatum: Enten tager hun tørklædet af og går ind til timen. Eller også må hun finde vej hjem, har elevens far, Mustapha A., fortalt til 24syv.

Prins Henriks Skolen følger det franske skolesystem, og ifølge skolens officielle ordensreglement er det forbudt for elever “at bære symboler eller beklædning, der åbenlyst viser deres religiøse tilhørsforhold”, skriver 24syv.

Dog viser mediets gennemgang af skolens ordensreglement fra både i år og sidste år, at det konkrete forbud ikke tidligere var skrevet ind i reglerne.

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der står for at føre tilsyn med landets uddannelser.

Prins Henriks Skole har ikke ønsket at stille op til interview med 24syv.

Men ifølge mediet skriver skolen i en pressemeddelelse onsdag, at skolens interne regler “bliver kommunikeret tydeligt ud til elever, forældre og ansatte”.

Ifølge 24syv har elevens forældre valgt, at hun ikke længere skal gå på skolen. Det skyldes, at skolens beslutning om, at hun ikke måtte bære tørklæde, ikke var til forhandling.