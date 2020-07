Styrelse giver grønt lys til afslutning af Nord Stream

Den resterende del af gasledningen Nord Stream 2, der går fra Rusland til Tyskland via Østersøen, er klar til at blive lagt, efter at Energistyrelsen i Danmark har sagt god for, at der kan anvendes fartøjer med ankre til at få lagt rørledninger.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Energistyrelsen mandag.

- Ændringen medfører, at selskabet kan anvende rørlægningsfartøjer med ankre, enten selvstændigt eller i kombination med DP-rørlægningsfartøjer, skriver styrelsen.

I afgørelsen har styrelsen lagt vægt på, at den resterende del af rørledningerne, der skal etableres i Danmarks eksklusive økonomiske zone syd for Bornholm, er uden for det område, hvor bundtrawl og ankring frarådes på grund af risikoen for dumpet krigsgas.

Dermed risikerer et anker ikke at udløse en mulig eksplosion ved at ramme en gammel mine på havbunden.

Det er Nord Stream 2, der har anmodet om at anvende rørlægningsfartøjer med ankre. Hidtil er der anvendt fartøjer med selvpositionering.

Ifølge Jyllands-Posten trak det schweiziske selskab, som tidligere havde opgaven med at lægge rørene, sig fra opgaven for et halvt år siden. Det skete på baggrund af, at USA indførte sanktioner mod selskaber, der bidrager til at opføre Nord Stream 2.

USA er modstander af naturgasprojektet, fordi det ifølge den amerikanske regering vil give Rusland afgørende indflydelse på Europas energisituation.

- Siden har Nord Stream 2 arbejdet på at finde en afløser, der ikke frygter amerikanske sanktioner, skriver Jyllands-Posten.

Nord Stream 2 ejes af det russiske energiselskab Gazprom. Halvdelen af projektet til 9,5 milliarder euro (knap 64 milliarder kroner) finansieres af vesteuropæiske energiselskaber.

Projektet består af to parallelle 1230 kilometer lange naturgasrørledninger, som udgår fra Rusland og forløber hen over russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde.

Aktuelt mangler der at blive lagt cirka 120 kilometer rørledninger over den danske kontinentalsokkel.