Styrelse nægtede: Det var en fejl

Styrelse afviste på et pressemøde om fire topembedsmænds ansvar i minkskandalen, at de havde været i dialog med Statsministeriet forinden. Det var forkert, indrømmer styrelsen nu

Det var en fejl, da Signe Friberg, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, gentagende gange afviste, at styrelsen havde været i dialog med Statsministeriet forud for et pressemøde onsdag.

Det indrømmer styrelsen nu i et svar til Politiken, som Ekstra Bladet ligeledes har modtaget.

'Der har været praktisk koordination mellem de involverede ministerier, og det er således en fejl, at der på det tekniske pressemøde blev svaret, at der ikke havde været koordination på tværs af ministerierne,' skriver styrelsen.

Forud for pressemødet, hvor styrelsen fremlagde sine vurderinger af fire topembedsmænds ansvar i nedslagtningen af danske mink, har det således været koordineret, hvornår der skulle udsendes pressemeddelelser, indrømmer Styrelsen.

Den understreger dog, at koordinationen ikke har handlet om indholdet af budskaberne.

Signe Friberg Nielsen ville på pressemødet ikke fortælle, hvornår styrelsen sendte sin indstilling til Statsministeriet Foto: Emil Agerskov.

Hurtig udmelding

Det udløste undren hos journalisterne, at Statsministeriet allerede fire minutter før pressemødet gik i gang udsendte en nyhed om, at Barbara Bertelsen var blevet tildelt en advarsel efter Medarbejder- og Kompetencestyrelsens rådgivning, og at sagen dermed var slut.

Styrelsen gentog den vurdering på pressemødet, hvor de forklarede at Barbara Bertelsen kun havde begået en 'forseelse i den mildere ende', og at hun dermed slap med en advarsel.

Slap billigt

Mens Barbara Bertelsen slap med en advarsel, så fik Johan Legarth, departementschef i Justitsministeriet, en irettesættelse, hvilket betyder, at begge departementschefernes sager er afsluttet uden betydelige konsekvenser.

Styrelsen mener imidlertid, at rigspolitichef Thorkild Fogde og departmentschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard har handlet mere kritisabelt.

De skal begge gennem tjenstlige undersøgelser, som kan ende med afskedigelse, og de er blevet fritaget for tjeneste, mens undersøgelserne er i gang.

Vurderes enkeltvis

Signe Friberg forklarede på pressemødet, hvordan afgørelserne i de fire sager kunne afvige i sådan en grad.

- Sagerne er ikke ens. Man kan ikke oversætte kritikken til, at de skal sanktioneres ens, sagde hun.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvordan Signe Friberg kunne glemme, at de havde været i dialog med Statsministeriet, og hvad baggrunden var for de fejlagtige oplysninger, hun gav, men de har ikke ønsket at stille op til et interview.

