Styrelse reagerer på stigende smittetal

Det øgede antal af smittede i hovedstadsområdet får nu Styrelsen for Patientsikkerhed til at opruste

De stigende smittetal får Styrelsen for Patientsikkerhed til at intensivere indsatsen mod spredningen af coronavirus.

Det oplyser de i en pressemeddelse.

Styrelsen har været i løbende dialog med kommunerne i hovedstadsområdet, hvor smitten har været stigende.

- Den seneste udvikling med stigende smittetal gør, at vi og kommunerne mener, at der igen er behov for en øget tværgående indsats mellem relevante myndigheder og hovedstads-kommunerne. Derfor genetablerer vi Task Force Hovedstaden, siger overlæge Bente Møller, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det kommer til især at være med fokus på den københavnske Vestegn, hvor de har været særligt udfordrede med høje smittetal.

Fredag kunne SSI oplyse, at 1784 personer er testet positive for coronavirus. Det markerer den tiende dag i træk nationalt, hvor antallet af smittede med corona har været over 1000 personer.

Task Force Hovedstaden består af repræsentanter fra flere myndigheder, heriblandt Sundhedsministeriet, KL, Region Hovedstaden og Statens Serum Institut. Den ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed og blev lukket ned i juni 2021 efter faldende smittetal.