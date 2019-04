Styrelse tager overskydende skat fra 500.000 borgere

Mindst en halv million borgere, der havde fået stillet overskydende skat i udsigt, kommer til at se langt efter pengene på kontoen.

I forbindelse med tilbagebetaling af den overskydende skat har Gældsstyrelsen set sit snit til at inddrive en del af de penge, som borgere skylder det offentlige.

Det fortæller direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi kan få de penge i kassen. Det er et fint beløb, og vi skal huske på, at det er penge, som borgere og virksomheder skylder.

Der er ifølge direktøren stor forskel på, hvor meget borgerne skylder det offentlige. Gældsposterne kan være alt fra licensbetalinger, ubetalt skat eller børneungeydelse og udgifter til blandt andet vand og varme.

Ifølge Skattestyrelsen havde 3,4 millioner borgere samlet betalt 16,2 milliarder kroner for meget sidste år.

Først når beløbet fredag burde være rykket ind på kontoen, er det muligt for de cirka 500.000 borgere at se, at pengene tilbageholdes. Hele eller dele af beløbet bliver simpelthen ikke udbetalt.

Der går endnu nogle måneder, før det er klart, hvor mange penge der i alt bliver inddrevet.

I 2018 fik Gældsstyrelsen hentet 3,6 milliarder kroner ind, hvilket er en væsentlig stigning fra de 2,2 milliarder kroner, som det lykkedes at inddrive i 2014.

Ifølge Lars Nordahl skyldes de større beløb, at styrelsen er ved at komme tilbage på benene efter nedlukningen af blandt andet it-systemet EFI.

- Vi har fået automatiseret modregningen, så det kan ske i vores system, og det gør inddrivelsen mere effektiv, siger han.

Den effektive inddrivelse gør også, at det ifølge Lars Nordahl bliver opdaget, hvis der er gæld til det offentlige, og pengene bliver hentet hjem.

- Jeg har noteret mig, at nogle har sagt og skrevet, at man ikke skal betale sin gæld, fordi den forælder alligevel bare. Det er simpelthen ikke korrekt, og det her er et eksempel på, at nu har vi værktøjerne til at inddrive gælden, siger han.

Har man gæld, men er spændt hårdt for økonomisk, opfordrer Lars Nordahl til, at man kontakter styrelsen og får oprettet en betalingsordning.