Styrelse til dyreejere: Ikke vores anbefaling

Det er ikke nødvendigt, at hunde- og katteejere i Danmark holder deres kæledyr inden døre på grund af fugleinfluenza.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en kommentar til Ritzau fredag.

Torsdag opfordrede Den Europæiske Myndighed for Fødevaresikkerhed (EFSA) kæledyrsejere til at holde katte og hunde i snor eller inden døre i de områder, hvor der er konstateret smitte.

- Anbefalingen sigter på områder med en ekstrem høj forekomst af fugleinfluenza i vilde fugle. Det har vi ikke i Danmark i øjeblikket, siger enhedschef i Fødevarestyrelsen Mette Kirkeskov Sie.

Hun fortæller, at styrelsen løbende overvåger forekomsten af fugleinfluenza og vurderer risiko for smittespredning ud fra både danske og udenlandske fund.

Formålet med den løbende overvågning er ifølge enhedschefen, at holde øje med risikoen for at blandt andet hunde og katte kan blive smittet.

- Risikoen for, at hunde og katte får fugleinfluenza er meget lille, og lidt højere, hvis de færdes meget i naturen, siger Mette Kirkeskov Sie.

I Danmark har alle dyrlæger pligt til at anmelde det, hvis de får mistanke om, at deres patienter er smittet med fugleinfluenza.

- Det er vigtigt, at syge dyr bliver tilset af en dyrlæge, fordi der er en lille risiko for, at de kan være smittet med fugleinfluenza. Men det er vigtigt for mig at understrege, at det er en risiko, som er ekstremt lav, siger enhedschefen.

Hun fortæller, at smitte normalt kun vil ske, hvis katte eller hunde kommer i nærkontakt med en smittet fugl.

Siden fugleinfluenza, H5N1, første gang dukkede op i 1996, var der i lang tid kun tale om sæsonmæssige udbrud, skriver nyhedsbureauet AFP.

Men 'noget er sket' i midten af 2021, som ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har gjort denne type af virus meget mere smittefarlig. Det fremgår af studier om influenza i dyr.

I Polen er 24 katte testet positiv for sygdommen, mens fem hunde og en kat de seneste uger er blevet smittet med fugleinfluenza i Italien, skriver AFP.