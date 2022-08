Styrelse vil overvåge abekopper hos dyr

I august opdagede man det første tilfælde af abekopper hos en hund i Frankrig.

Nu vil Fødevarestyrelsen overvåge udviklingen af abekopper hos dyr.

Derfor opfordrer styrelsen til, at især dyrlæger melder ind, hvis der er mistanke om smitte med abekopper hos et dyr.

Kraftig stigning hos mennesker

25. august oplyste verdenssundhedsorganisationen, WHO, at der var registreret over 41.000 tilfælde af abekopper på globalt plan. Hos mennesker - ikke dyr.

'Lige nu ser vi en kraftig stigning i antallet af mennesker, der bliver smittet med abekopper i Europa og de vestlige lande. Dyr spiller ikke en rolle i smittespredningen, men for at forebygge at sygdommen spreder blandt dyr, indfører vi nu en pligt til at anmelde mistanke om abekoppe-smitte til os,' siger Sten Mortensen, veterinær udviklingschef i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen fra Fødevarestyrelsen.

Hvis man ejer et dyr og har en mistanke om abekopper, er man også velkommen til at kontakte styrelsen.

Men ellers går opfordringen primært ud til dyrlægerne, som skal være særligt opmærksomme, hvis et dyr har været i tæt kontakt med en person, der er smittet med virussen.

Overlæge og forsker Anders Fomsgaard fortæller, hvordan du spotter symptomerne på sygdommen, og hvordan et sygdomsforløb typisk forløber Overlæge: Sådan rammer abekopper

