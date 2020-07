Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud til Plejehjemmet Kongsgården

Det falder forbuddet for

- at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruksen herfor fra den 21. juli 2020.

- at sikre, at der gennemføres systematiske sygeplejefaglige vurderinger for nyvisiterede patienter fra den 21. juli 2020 og for samtlige patienter i aktuel behandling inden den 28. juli 2020.

- at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder dokumentation af informeret samtykke, fra den 21. juli 2020.

- at sikre implementering af instrukserne for fravalg af livsforlængende behandling og pludselig opstået sygdom/ulykke fra den 21. juli 2020.