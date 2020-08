Styrtdyk i turisters brug af penge presser hoteller

Hotelbranchen bløder, og hvis folk fortsat er interesseret i, at den skal overleve, skal der mere støtte til.

Det er budskabet fra brancheorganisationen Horesta.

- Virksomhederne har heldigvis kunnet holde sig kørende på de her støtteordninger, men de sætter alligevel penge til hver måned, og det er begrænset, hvor lang tid de kan holde sig kørende.

- Der er behov for at understøtte hotelbranchen, hvis vi gerne vil have en hotelbranche, siger cheføkonom Jonas Kjær.

Selv om man igen må rejse ind i Danmark fra en lang række lande - også uden et særligt anerkendelsesværdigt formål - er der stadig langt færre turister end normalt.

Sammenlignet med 2019 er forbruget på udenlandsk udstedte betalingskort på hoteller faldet med mere end 73 procent, siden Danmark lukkede ned den 11. marts.

Det viser en opgørelse fra Nets.

Ifølge Jonas Kjær kan en stor del af faldet begrundes med seksdagesreglen. Seksdagesreglen betød, at udenlandske gæster skulle booke mindst seks overnatninger, hvis de ville overnatte i Danmark, og senere blev reglen opretholdt for København.

Reglen var ikke i tråd med ønskerne fra udenlandske turister, der ifølge Jonas Kjær gennemsnitligt overnatter to gange, når de besøger landet.

Seksdagesreglen falder bort i forbindelse med, at regeringen og Folketingets partier fredag aften blev enige om en aftale for genåbningens fase 4.

Men det var alt for sent, sagde politisk direktør i Horesta Kirsten Munch om afskaffelsen.

- Langt størstedelen af højsæsonen er allerede brændt af, og denne tabte omsætning kommer aldrig tilbage, sagde hun fredag.

Nets har opgjort forbruget på betalingskort under nedlukningen af Danmark og sammenlignet det med 2019.

Forbruget på udenlandsk udstedte kort er faldet med cirka 70 procent mellem nedlukningen og starten af august.

I hotelbranchen var faldet på mellem 82 og 93 procent sammenlignet med 2019.

For restauranter var det mellem 76 og 89 procent, og for underholdning- og turistattraktioner mellem 83 og 93 procent.