Styrtet speedway-kører kæmper for sin førlighed

- Jeg har ikke hørt noget nyt om, hvordan Martin har det i dag. Men vi tænker naturligvis alle på ham. Vi håber, at vi snart ser ham i klubben igen.

Formanden for Holsted Speedwayklub, Dennis Mortensen, er fortsat rystet over den forfærdelige ulykke, der lørdag ramte den 21-årige speedway-kører Martin Steen Hansen under træningen.

Det unge speedway-håb mistede herredømmet over sin motorcykel under træningen og blev hårdt kvæstet med helikopter overført til Odense Universitetshospital. Her har lægerne langt Martin i kunstigt koma efter at have konstateret fire brud på rygsøjlen og blødninger i hjernen.

Lammelse i venstre side

Den unge mand har angiveligt også pådraget sig en lammelse i venstre side af kroppen.

- Hans nærmeste familie er hos ham på sygehuset. Jeg har ikke hørt nyt fra dem. De har jo givetvis en masse at tænke på og forholde sig til. Jeg kan kun sige, at vi alle bakker op om Martin og hans familie og håber det bedste, siger Dennis Mortensen til Ekstra Bladet.

Det lyder slemt, men...

Det er normal praksis, at personer med blødninger i hjernen bliver lagt i kunstigt koma, for at kroppen kan få ro og hævelser kan aftage.

- Det lyder naturligvis slemt med så voldsomme skader som fire brud på røgsøjlen og blødninger i hjernen. Men man kan heldigvis blive positivt overrasket, siger Dennis Mortensen til Ekstra Bladet.

Sent søndag aften lagde Martins far, Rudi Steen Hansen, en opdatering på Facebook om sønnens tilstand. Her skriver faderen:

'Ret sikker på, at det bliver en god mandag, det har vi brug for, søndagen har været alt alt for lang. Tusind tak for alt jeres opmærksomhed i giver, det varmer i en svær tid for os. Men han er i en fysisk god form, så vi (krydser fingre) for gode nyheder imorgen.'

Meldingen om det fatale styrt spredte sig lørdag med lynets hast i både speedwayklubben og i vennekredsen.

På Facebook er det strømmet ind med hilsener og støtte-erklæringer til den unge speedway-kører og hans familie.

Af Martin Steen Hansens officielle Facebookside fremgår det af en opdatering søndag, at blødningerne har stabiliseret sig, og at Martin stille og roligt skal trappes ud af narkosen. Ifølge opdateringen skal bruddene i ryggen heles med ro og støtte. Det er uklart, om lammelsen i venstre side vil fortage sig, når blødningerne i hjernen forsvinder eller om tiden skal gå sin gang.

Rudi Steen Hansen var i en årrække formand for Holsted Speedwayklub. Nu er han formand for Sportskommision Speedway.