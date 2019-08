Subtropisk varme i Europa: Danmark kan blive ramt af sommervejr

Vejret bliver både varmere og mere stabilt den kommende tid.

Det skyldes et højtryk, der kommer til at ligge henover Østersøen, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Henning Gisselø.

- Det bliver mere stabilt. Vi får ikke den helt samme grad af varm luft op, som eksempelvis England gør, men det bliver en smule varmere, siger han.

Samtidig mener meteorologen, at der kan være en chance for, at vejrguderne har endnu en sommerdag i vente til Danmark.

- Det bliver nok varmest omkring søndag i næste uge. Hvis vi er meget heldige, kan der komme op til 25 graders varme i Syd- og Sønderjylland og Lolland-Falster.

Subtropisk hedebølge

Englænderne kan se frem til en omgang varm, subtropisk luft direkte fra de portugisiske øer Azorerne. De misse dog akkurat Danmark, som altså må se langt efter en hedebølge.

- Vejrskiftet bliver dog på den pæne side af de 20 grader, hvor vi lander på omkring 22-23 grader. Hvis vi er meget heldige, kan vi ramme de 25 grader, som jo definerer en sommerdag, siger Henning Gisselø.

Derfor kan det altså være, at man ikke er nødt til at pakke sine shorts væk endnu. Om ikke andet oplyser vagtchefen, at der vil være en hel del færre byger og mere solskin det næste stykke tid.