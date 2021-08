Sulten isbjørn gik ombord på skib

Besætningen på et skib i Grønland fik sig noget af et chok, da en uventet og uvelkommen passager dukkede op på skibet under en sejltur sidste weekend.

Det fortæller skipperen på 'Sannatit', Niels P. Kristensen, til det grønlandske medie KNR.

Mens skipperen stod i skibets køkken, stak en isbjørn således pludselig hovedet ind ad en lem i loftet.

Affyrede skud

Isbjørnen havde svømmet i nærheden af skibet i Nordøstgrønland i flere dage, men ingen havde opdaget, at den var kravlet ombord - tilsyneladende lokket af duften fra køkkenet.

- Jeg lukkede dørene og kom tilbage til køkkenet med en riffel. Jeg skød op i luften, men den blev ikke skræmt. Den kravlede ikke ned, fortæller Niels P. Kristensen.

Isbjørnen stak hovedet ind gennem køkkenvinduet

Tilkaldte helikopter

Isbjørne er fredet, så advarselsskud var det eneste, skipperen kunne gøre godt med. Da det ikke virkede, tilkaldte besætningen en helikopter, der kunne jage isbjørnen ned fra skibet og tilbage i havet.

Efterfølgende er isbjørnen blevet hængende omkring båden, fortæller Niels P. Kristensen til KNR.