Sulten isbjørn på afveje: Flytter ind i by

Det var et noget specielt syn, der mødte borgerne i den russiske by Tilichiki på den russiske halvø Kamtjatka.

En sulten isbjørn var gået blevet træt af sit hjem og var taget ind til byen for at finde noget at spise.

I stedet for at gå i panik og måske skyde isbjørnen, besluttede borgerne i byen i stedet at fodre den vilde bjørn med fisk.

Det skriver AP.

- Han gik bare forbi mig og ind i gården, hvor der lå fisk gjort klar til hundene, fortæller Ivan Pivovarov til AP.

Der lever angiveligt ikke isbjørne i området, og der spekuleres derfor i, om isbjørnen er drevet over 700 på en isflage fra den koldere naboregion.

Men at beboerne i landsbyen var søde ved isbjørnen resulterede i, at den vilde bjørn ikke ville forlade stedet igen. Derfor måtte man have fat i myndighederne, der kunne hjælpe med situationen.

Heldigvis for isbjørnen valgte de en human løsning og valgte at bedøve bjørnen, inden blev fløjet tilbage til det, hvor dan kom fra.