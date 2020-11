Sundhed.dk er ikke tilgængeligt tirsdag aften

Tirsdag lukker sundhed.dk, så flere danskere må væbne sig med tålmodighed, når de skal have svar på deres coronatests.

Sundhed.dk oplyser i en pressemeddelse, at hjemmesiden vil være lukket fra klokken 17 og ni timer frem.

Årsagen skyldes en række fejlrettelser og opdateringer, som skal gennemføres. Det betyder, at man ikke kan logge på hverken sundhed.dk eller appen i MinSundhed i det angivne tidsrum.

Flere danske må vente forgæves på deres coronasvar, fordi sundhed.dk skal opdatere siden, og samtidig løse en række rejlrettelser. Foto: Valdemar Ren / POLFOTO

Man kan i de fleste tilfælde tjekke sit covid-19-prøvesvar i MinLæge-appen, og hvis man bor i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kan man også tjekke sit prøvesvar på Min Sundhedsplatform.

Beklager

Hos sundhed.dk beklager de, men fortæller videre, at det ikke har været muligt at rykke opdateringen.

'Vi er klar over, at tidspunktet for opdateringen er meget dårligt for jer, der gerne vil tjekke jeres COVID-19 svar. Det beklager vi meget. Vi har forsøgt at rykke opdateringen til et andet tidspunkt, men det har desværre ikke været muligt', skriver Sundhed.dk videre i pressemeddelelsen.

Det er blot godt en uge siden, at sundhed.dk blev ramt af et teknisk problem, som forhindrede borgerne i at tjekke svar på deres coronatest.

Fejlen skyldtes ifølge Digitaliseringsstyrelsen, der administrerer sundhed.dk, et "sjældent" nedbrud.

Derfor blev alle mand kaldt ind i et forsøg på at løse problemet hurtigst muligt.

Hvorvidt de aktuelle fejlrettelser og opdateringer er relateret til forrige uges nedbrud, fremgår ikke af pressemeddelelsen fra sundhed.dk.