Sundhed.dk er utilgængelig i seks timer tirsdag aften

Hen over en række timer vil der tirsdag aften blive gennemført fejlrettelser og opdateringer på sundhed.dk.

Det betyder, at det i en periode ikke vil være muligt at logge på hjemmesiden, hvor man blandt andet kan se svar fra sine coronaprøver.

Det skriver sundhed.dk på sin hjemmeside tirsdag morgen.

Opdateringerne og fejlrettelserne vil finde sted mellem klokken 17 og 23. Det er i dette tidsrum, at det ikke vil være muligt at logge på hjemmesiden.

Selv om det ikke bliver muligt at logge på hjemmesiden, kan man stadig tjekke sine coronasvar. Det kan man gøre via appen MinSundhed.

- Vi opfordrer dog til, at alle, der kan vente, først tjekker deres svar onsdag, så appen ikke overbelastes, skriver sundhed.dk.

Det vil i de fleste tilfælde også være muligt at tjekke sine coronasvar i appen MinLæge.

Derudover vil det for borgere i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, der er testet på et hospital, være muligt at se svarene på MinSundhedsplatform, der både findes som hjemmeside og app.

Det er ikke første gang, at borgere har været nødt til at søge alternative veje for at finde coronasvar på grund af opdateringer og fejlrettelser på sundhed.dk.

Det samme skete for nogle uger siden, hvor det ikke var muligt at logge på hjemmesiden i en periode på ni timer.

I øjeblikket kan borgere opleve at skulle stå i kø, hvis de ønsker at bestille tid til en test i et af landets testcentre.

Mandag aften kunne TV2 Lorry, der særligt interesserer sig for udviklingen i og omkring hovedstadsområdet, berette, at der ved flere testcentre var køer på op til flere timer.

På grund af den store interesse for at blive testet kan borgere i hovedstadsområdet også opleve, at de må vente op til flere dage for at kunne bestille en ledig tid til en test.