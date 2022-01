Sundhed.dk ramt af nedbrud

Mange oplever lørdag aften problemer med sundhed.dk og MinSundhed.

Ekstra Bladet har modtaget stribevis af beskeder fra læsere, som forgæves har forsøgt at få adgang til siderne.

På Facebook bekræfter sundhed.dk ligeledes nedbruddet.

'MinSundhed App og Sundhed.dk er nede!!! Vi beklager, og arbejder på højtryk for at få dem op at kører igen,' lyder det.

Det betyder blandt andet, at man i øjeblikket ikke kan se svar fra pcr-test.

Ingen tidshorisont

I en pressemeddelelse oplyser sundhed.dk, at nedbruddet skyldes netværksproblemer, og at det fortsat uvist, hvornår problemet er løst.

'Vi kan desværre ikke give nogen tidshorisont for, hvornår det igen bliver muligt at logge på sundhed.dk og MinSundhed igen,' oplyser sundhed.dk.