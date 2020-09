Natten til lørdag er det igen blevet muligt for borgere at se svar på deres test for coronavirus på hjemmesiden sundhed.dk.

Siden fredag morgen har det ikke været muligt at logge ind, men kort for klokken 02 natten til lørdag blev det igen muligt.

Det oplyser Eva Tolstrup Ziegler, der er kommunikationschef for sundhed.dk.