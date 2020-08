Sundhedsminister indkalder til pressebriefing

For første gang i lang tid bliver der holdt pressemøde med en række profiler fra de danske myndigheder

Mandag eftermiddag kl. 15.30 bliver der afholdt pressebriefing, hvor blandt andet sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) deltager.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Temaet for mødet er en status for udviklingen i antallet af smittede med covid-19 i Danmark og EU samt om situationen i blandt andet Aarhus og Ringsted.

Fagfolk deltager

Ud over Magnus Heunicke deltager følgende til briefingen:

Transportminister Benny Engelbrecht (S)

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen

Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut

Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed

Rigspolitichef Thorkild Fogde

Briefingen finder sted i Eigtveds Pakhus, hvor hovedparten af de tidligere pressebriefings også har fundet sted.

Under forårets coronaudbrud blev der i en periode næsten dagligt holdt tilsvarende pressebriefings.

På grund af de faldende smittetal og sommerferien har der dog været en lang pause fra pressemøderne, men den seneste udvikling i tallene fører altså til, at man igen har samlet et hold af ministre og eksperter til at fortælle om situationen.