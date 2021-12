Sundhedsministeriet indkalder til pressemøde

Sundhedsministeriet afholder onsdag klokken 13 en pressebriefing om den nuværende coronasituation i Danmark.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Pressemødet finder sted i Eigtveds Pakhus, som bortset fra pressemøderne i Statsministeriet har dannet ramme om langt de fleste pressemøder i coronapandemien.

Temaet for mødet er ikke angivet nærmere, ud over at der er tale om 'status på covid-19'.

Opstillingen på pressemødet bliver meget klassisk, idet deltagerne bliver sundhedsminister Magnus Heunicke (S), Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum, samt Lisbet Zlmer-Johns, der er direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Pressemødet kommer i kølvandet på nogle dage, hvor antallet af smittede med covid-19 nærmest dagligt slår rekord, og tirsdag var der registreret 13.558 smittede det foregående døgn.

Omikron-varianten vurderes nu at være den dominerende i Danmark, og ifølge Statens Serum Institut ventes det daglige antal smittede som følge af varianten, der menes at være mere smitsom, at fortsætte med at stige.

