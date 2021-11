Sundhedsministeriet: Mistænkte tilfælde af ny variant fundet i Danmark

To formodede tilfælde af den nyligt opdagede corona-variant Omikron - også kaldet B.1.1.529 - er blevet påvist i Danmark hos rejsende fra Sydafrika.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse lørdag aften.

Tilfældene er blevet påvist via pcr-test, 'der fangede mutationer, der er kendetegnet for Omikron, og der er dermed med stor sandsynlighed tale om Omikron,' skriver ministeriet.

De tilføjer, at det først endelig vil kunne bekræftes, når resultatet af helgenomsekventeringen foreligger inden for de næste dage.

- Myndighederne har en begrundet mistanke om, at vi har de første to tilfælde af den nye variant Omikron i Danmark. Varianten er blevet fanget i de variant-pcr-test, som SSI laver på positive prøver, og derfor har vi hurtigt fanget varianten, udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

- Vi er et af de lande, der har den mest omfattende overvågning af varianter, og derfor er det ikke overraskende, at vi tidligt finder tilfælde i Danmark.

'Bekymrende' variant

Ifølge ministeren er de smittede i isolation.

- Personerne, der er smittet, har været i Sydafrika og er nu i isolation, og myndighederne er i gang med at opspore ud i tredje led - det vil sige, at nære kontakter og disses nære kontakter alle bliver opfordret til at gå i isolation og selvfølgelig at blive testet. Og myndighederne arbejder stenhårdt på at få samme opfordring ud til alle, der var med samme fly som de smittede, siger han.

Omikron er allerede blevet fundet i en række andre europæiske lande. Den bekymrer virologer, fordi den har mange flere mutationer i spike-proteinet end normalt, og der er usikkerhed om smitsomheden og om mulig mindre følsomhed overfor vaccinerne, skriver Sundhedsministeriet.

Også Statens Serum Institut har udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med det bekymrende fund. Heri oplyser de, at de håber at kunne bremse udbredelsen af varianten.

- Det er positivt, at vores stærke testsystem har fundet de sandsynlige tilfælde så hurtigt efter, vi blev opmærksomme på den nye variant Omikron, udtaler direktør Henrik Ullum.

- Strategien er at forsinke ankomsten af denne nye variant til Danmark, indtil vi bliver klogere på dens smitsomhed, alvorlighed og evne til at undvige vaccineantistoffer.

Fredag meldte WHO ud, at de nu klassificerer den nye variant som en variant 'af bekymring'. SSI understreger også, at de følger udviklingen i udbredelse af Omikron løbende både nationalt og internationalt.