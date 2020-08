Sundhedsmyndighederne lemper på lokale restriktioner i Aarhus Kommune

Sundhedsmyndighederne lemper på lokale coronarestriktioner i Aarhus Kommune. Det gælder både natteliv og ungdomsuddannelser.

Det sker, efter at der i en periode har været faldende smittetal i Aarhus. Det oplyser Sundhedsministeriet.

Dermed får værtshuse nu lov til at åbne på lige fod med resten af landet, hvilket vil sige, at de må have åbent til klokken 02 om natten. Gæster må dog senest lukkes ind klokken 23.

Restriktionerne bliver fjernet ved midnat mellem 28. og 29. august, altså torsdag og fredag.

Ungdomsuddannelser får lov at åbne for samtlige elever fra fredag.

I starten af august blev der i Aarhus Kommune indført særlige besøgsregler på plejehjem og sociale botilbud med beboere eller ansatte i risikogruppen. Også de regler ophæves.

- Smitteudbredelsen i Aarhus går fortsat den rigtige vej.

- Det er stadig afgørende, at myndighedernes retningslinjer og anbefalinger følges, skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

I Aarhus er der glæde at spore over beslutningen.

- Det er konsekvensen af, at alle aarhusianere har rettet sig efter de retningslinjer, der er, så smittetallet er faldet.

- Nogle af vores foreninger - særligt vores etniske minoriteter - har gjort en kæmpe indsats for at banke på døre, starte sms-kæder og sikre en meget direkte kommunikation til vores borgere med minoritetsbaggrund, siger borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S).

I det seneste døgn er der registreret 11 nye smittede i Aarhus Kommune, og der er nu 26,9 smittede per 100.000 indbyggere over den seneste uge. Jacob Bundsgaard er ikke umiddelbart nervøs for, at smitten skal stige voldsomt igen.

- Vurderingen er, at smitten er under kontrol. Den er der dog stadigvæk og kan blomstre op igen, hvis man ikke tænker sig om.

- Det her er et udtryk for, at man kan bekæmpe de her lokale smitteudbrud effektivt, hvis man sætter tilstrækkeligt ind, ligesom vi gjorde her i Aarhus, siger han.

Kravet om at passagerer bærer mundbind i offentlig transport er udstedt af Sundhedsministeriet og gælder i hele landet. Det ophæves ikke.

Eftersom smitten i Aarhus stadigvæk er høj i forhold til kommunens indbyggertal, opfordrer sundhedsmyndighederne dog til, at folk stadig er ekstra opmærksomme på de generelle retningslinjer og anbefalinger.