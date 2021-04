Sundhedsøkonom om Johnson & Johnson-stop: - Det er en katastrofe

Det er uundgåeligt, at den danske vaccinationsplan bliver påvirket, hvis Danmark følger USA ved ikke at bruge Johnson & Johnson-vaccinen.

Således siger sundhedsøkonom fra Syddansk Universitet Jes Søgaard til Ekstra Bladet:

- Det er en katastrofe for dansk vaccinepolitik.

- Jeg vil ikke kommentere grundlaget for beslutningen. Men det er klart med den linje, som Sundhedsstyrelsen lagt med AstraZeneca-vaccinen, bliver man nødt til at følge den samme linje nu, lyder det med henvisning til, at også AstraZeneca-vaccinen er på pause.

Så langt er vi nået med covid-19-vaccinationerne i Danmark.

Otte millioner på spil

Danmark har bestilt otte millioner doser af Jonhson & Johnson-vaccinen.

- Det er virkelig dårligt for vaccinationplanen og kan udskyde den med seks uger, hvilket så vil påvirke genåbningen, siger Jes Søgaard.

- Men samtidig er man nødt til at gå med livrem og seler. Fordele og omkostninger vægtes ikke altid ens, men det er gammel diskussion.

- Vores indstilling til vacciner påvirkes af det her, så det vigtigt, at der er helt styr på det.

Risici

Fra sundhedsøkonomen lyder det, at man stadig kan holde fast i genåbningsplanen. Dog uden mulige konsekvenser.

- Hvis man vil genåbne på trods af en udskudt vaccineplan, er man nødt til at løbe større sundhedsrisici, vurderer Jes Søgaard.

- Det er bestemt en streg i regningen.

Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA annoncerede tirsdag, at de sætter vaccineproducenten Johnson & Johnson på pause, efter der er noteret blodpropper i forbindelse med vaccinen.

AstraZeneca-vaccinen blev sat i bero i Danmark 11. marts, da man ligeledes noterede blodpropper i forbindelse med vaccinen.

Sundhedsstyrelsen venter at komme med udmelding om vaccinen i denne uge.