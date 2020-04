Sundhedsordfører: Åbn Jylland først

Flere sundhedsordfører mener, at man bør undersøge muligheden for at åbne op igen for ikke-akutte patienter.

Tusindvis af patienter er lige nu berørt af, at deres operationer og behandlinger er blevet udskudt på grund af corona. I går kunne Ekstra Bladet afsløre, at der alene i Region Hovedstaden og Region Syddanmark er udskudt knap 10.000 operationer.

Samtidig melder sygehusdirektører om, at operationsstuer står tomme og personale er sendt hjem for at afholde ferie.

Ekstra Bladet har derfor spurgt en række sundhedsordfører, om det var for voldsomt et indgreb, da statsminister Mette Frederiksen 13. marts meddelte befolkningen, at:

– Alle sygehuse i Danmark har fået besked på at lukke ned for alt, der ikke er nødvendigt. Nu.

Det Konservative Folkepartis sundhedsordfører Per Larsen fremhæver de store regionale forskelle i corona-smitte, som også fremgår af myndighedernes nyeste tal per. 3. april:

Geografisk område Antal indlagte i alt med corona Heraf på intensiv Region Nordjylland 29 9 Region Midtjylland 79 29 Region Syddanmark 84 25 Region Hovedstaden 240 62 Region Sjælland 85 18

Han mener godt, at dele af landet som eksempelvis i Region Nordjylland, der har færrest patienter indlagt med corona, snart kunne åbne op:

- Vi kommer til at skubbe en masse patienter foran os, og vi døjede også før pandemien med at overholde retten til behandling -og udredning rundt omkring. Så jo før vi kan åbne op for at komme til at behandle de patienter, der har fået aflyst deres behandlinger, jo bedre. Og som jeg har forstået det, er både kapacitet og kompetencer på plads i forhold til coronaen.

- Derfor kunne man godt se på om, man kunne åbne op på nogle af de hospitaler og afdelinger, hvor corona-belastningen er mindre og få taget de patienter ind, der skulle have været behandlet. Og her kan vi jo ikke se bort fra, at der godt kan være nogle geografiske forskelle i for hold til, hvordan man åbner op. Vi kan jo eksempelvis se, at Region Hovedstaden er ekstra hårdt ramt i forhold til Nordjylland, siger han.

Hos Dansk Folkeparti mener man også, at tiden er ved at være inde til, at dele af sundhedsvæsenet godt kan åbne op.

- Jeg kan godt forstå, at man i starten lige stopper op for at få styr på situationen, men man skal også løbende vurdere om, der er strammet for meget nogle steder. Når man ser på tallene, så har det heldigvis ikke været så slemt som forventet. Derfor bør man undersøge om, man ikke kunne tage fat på nogle af de patienter, der venter og ikke har det særlig godt, siger sundhedsordfører Liselot Blixt.

- Jeg har også spurgt ministeren om, man har en plan for det, så vi sikrer, at nogle læger ikke bare står derhjemme og ikke rigtig ved, hvad de skal lave. Jeg har da hørt om en læge, der efterhånden var flov over at spise al den lagkage, folk sendte, siger hun.

SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen mener stadig, at det var den rigtige beslutning at lukke ned for al ikke-akut behandling for at frigøre kapacitet til behandling af corona-patienterne. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen mener, at det var helt på sin plads at lukke ned for alle ikke-akutte operationer.

- Da vi udsatte alt det ikke-akutte, vidste vi også godt, at vi ville have ledig kapacitet i den periode. Der har jo været et behov for at uddanne nyt personale og omorganisere afdelinger i regionerne for overhovedet at have kapacitet i det tilfælde, man får mange patienter, hvilket vi jo alle sammen har håbet på, vi ikke gjorde.

- Men der er stadig risiko for, at vi kan stå og have brug for rigtig meget sundhedspersonale, så jeg synes, det var rigtig at beslutte ikke-akutte operationer skulle udskydes. Men jeg vil da godt understrege, at hvis der er folk, der virkelig lider, så skal man selvfølgelig stadig kunne behandles, siger hun.

Martin Geertsen(V) forventer, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er i gang med at lægge en plan for genåbningen af hospitalsvæsenet. Foto: Jens Hartmann Schmidt Ritzau/Scanpix

Hos Venstre håber sundhedsordfører Martin Geertsen, at sundhedsminister Magnus Heunicke(S) er i gang med at lave en paln:

- Da man lukkede ned, stod man i en situation, hvor man ikke rigtig vidste, hvordan det her ville udvikle sig. Hos os har vi gjort os en lille smule umage med ikke at kloge os alt for meget på, hvad de sundhedsfaglige gode råd er, eksempelvis som her med de planlagte operationer. Så når sundhedsmyndighederne har spillet ud med, hvad der er nødvendigt, så har vi rettet os efter det.

- Statsministeren sagde den anden dag noget med at genåbne samfundet, og sundhedsministeren bør snarest – gerne i samarbejde med regionerne – lægge en plan for, hvordan vi får genåbnet sundhedsvæsenet. Herunder at få omstillet systemerne og se på, hvilke patienter der skal til først, siger han.

Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke(S) om, hvordan man skal åbne op for, at flere af de planlagte behandlinger kan gennemføres.

Sundhedsministeren vil dog ikke svare på spørgsmålet - og ministeriet henviser i stedet til regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff, men han er ikke vendt tilbage.