Sundhedsordfører: 'Helt på månen'

- Hvis ikke det var så tragisk for patienten, har det jo nærmest karakter af en farce.

Sådan siger Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen om, at 20-årige Oliver Kristensen skal vente 11 år på sin konsultation på Rigshospitalets Afdeling for Kæbekirurgi.

- Det virker helt kafkask med en mand, der er fanget i sådan et system her, konstaterer Martin Geertsen.

Bør lave opgørelse

Han mener, at man i Region Hovedstaden og de resterende af landets regioner skal lave en opgørelse over de tilfælde, hvor patienter oplever ekstremt lang ventetid.

- Min frygt er, at det her ene eksempel blot kan være et af flere, og derfor er der behov for at lave en systematisk opgørelse over, om der er nogle, der venter helt urimelig længe, siger sundhedsordføreren og understreger:

- Det er jo helt på månen.

Oliver Kristensens mor, Mette Kristensen, har fået bekræftet af Rigshospitalet, at hendes søns tid i 2029 er korrekt.

Hun kalder den lange ventetid for grotesk.

- Hvordan skal vi forklare vores unge mennesker, at vi skal betale i dyre domme i skat, hvis tingene ikke er der, når man har brug for dem?,lyder det fra den frustrerede mor.

- Der må være noget galt i vores sundhedssystem, hvis det er sådan, tingene er.

Region vil kigge på sagen

Ekstra Bladet ville gerne have haft et interview med Region Hovedstaden, men det har ikke været muligt.

I et skriftligt svar skriver regionen:

'Den her sag lyder helt urimelig, og vi vil bede Rigshospitalet se, hvad der kan gøres for at hjælpe ham. Samtidig er vi nødt til at undersøge nærmere, om der er andre kæbekirurgiske patienter, som har fået tilsvarende lange ventetider.'

Har du også oplevet meget lang ventetid til en behandling? Så skriv til journalisten her.