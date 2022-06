Sundhedsordførere kræver svar oven på ny amputationsskandale

Ved du noget, eller har du selv haft et kritisabelt behandlingsforløb? Så kontakt journalisterne på MR@eb.dk eller cjd@eb.dk.

- Det er en fuldblods-skandale, at det kan ske.

Sådan lyder det fra Lars Boje Mathiesen, sundhedsordfører fra Nye Borgerlige, oven på Ekstra Bladets afsløring af, at Region Sjælland amputerer langt flere ben end i andre regioner - og lige så mange, som de gør i Region Midtjylland, der tidligere har erkendt at have amputeret for mange.

Afsløringen af amputationsraten i Region Sjælland har vakt forargelse hos flere af sundhedsordførerne på Christiansborg.

- Det er jo ganske forfærdeligt, at det kan ske, og det må aldrig nogensinde få lov at ske igen. Det her er virkelig et svigt af de stakkels, stakkels patienter, lyder det fra Per Larsen, sundhedsordfører for De Konservative, til Ekstra Bladet.

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund stemmer i:

- Det er dybt alarmerende, og det tyder på, at det her er et strukturelt problem i hele vores sundhedsvæsen.

Martin Luffe fik amputeret sit ben, og føler sig svigtet af hospitalet.

Kræver svar

Også hos Jens Henrik Thulesen Dahl, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, har afsløringen vakt harme.

- Det er forfærdeligt. Jeg synes, det er chokerende.

Han vil, ligesom sundhedsordførerne fra Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige, SF og Enhedslisten, kræve svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Jeg forventer, at Magnus Heunicke kommer til bunds i det her, og at han får orienteret os i Folketinget om, hvor stor omfanget er på landsplan i den her sag, lyder det fra Lars Boje Mathiesen (D) til Ekstra Bladet.

Martin Geertsen (V) er enig:

- Det ser umiddelbart ud som om, at der er regionale forskelle på, hvornår der gribes til amputation. Jeg vil derfor bede Sundhedsminister Magnus Heunicke om en redegørelse, hvor han bliver bedt om at tage stilling til, om der er behov for en skærpelse af de nationale retningslinjer på området.

Bekymret

Sundhedsordfører Kirsten Normann (SF) er bekymret for, om det danske sundhedssystem er indrettet ordentligt.

- Det kan godt være, at den måde, vi har indrettet sundhedssystemet, har som konsekvens, at nogle patienter ikke bliver behandlet i tide, og det, synes jeg, er bekymrende.

Ens standarder

Per Larsen fra De Konservative vil have, at det skal sikres, at der er lige høje standarder i hele landet.

- Det skal ikke være den enkeltes region eller postnummer, der afgør, om man er i øget risiko for at blive fejlbehandlet.

Nye Borgerliges sundhedsordfører Lars Boje Mathiesen mener, at det bør afdækkes, hvem der har vidst, hvor slemt det står til med karkirurgien i Region Sjælland uden at have reageret på det.

- Og så kan man jo håbe, at de ansvarlige ledere, der er i regionen, drager de konsekvenser, der skal til, lyder det fra politikeren.