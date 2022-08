Sundhedsordførere om lange ventetider: 'Skandaløst' og 'uacceptabelt'

Har du også oplevet meget lang ventetid til en behandling? Så skriv til journalisten her.



De lange ventetider i det danske sundhedssystem er ikke i orden.

Sådan lyder det fra både Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, og Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten.

'Kæmpemæssigt problem'

Ekstra Bladet har tidligere berettet om danskere, der må vente i årevis på behandling, blandt andre 20-årige Laura, der har gået med en brækket næse i over et år, og som endnu ikke ved, hvornår hun kan blive opereret.

- Det er skandaløst og dybt urimeligt. Jeg synes sådan set, at det burde være prioritet nummer ét i dansk sundhedspolitik lige nu at få nedbragt de ventelister med alle de midler, der måtte være til rådighed, siger Martin Geertsen, der kalder det et 'kæmpemæssigt problem'.

Peder Hvelplund stemmer i.

- Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, og det er jo et udtryk for, at vi har et sundhedsvæsen, der er præget af kapacitetsproblemer.

Peder Hvelplund har været sundhedsordfører for Enhedslisten siden 2021. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Personalemangel

Han peger på rekrutterings- og fastholdelsesproblemer hos blandt andet sygeplejersker, jordemødre og sosu-medarbejdere som en årsag.

- Og det er simpelthen en krise, der stikker langt dybere, end regeringen har erkendt. Det er en potentiel bombe under vores sundhedsvæsen og hele vores velfærdssamfund.

Martin Geertsen retter også kritik mod regeringen.

Martin Geertsen har siden 2019 været sundhedsordfører for Venstre. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Jeg synes simpelthen, med al tænkelig respekt, at regeringen er alt for defensiv på det, der handler om ventelister. Der kommer ikke rigtig nogen initiativer fra den kant.

Penge til lønløft

Sundhedsordføreren fortæller, at Venstre har foreslået at sætte en milliard kroner af til det danske sundhedsvæsen specifikt med henblik på at bekæmpe ventelister.

De penge skal blandt andet bruges på midlertidige lønløft på hospitalerne, til indkøb af arbejdskraftbesparende teknologi og til at købe ydelser i den private sektor.

- De mennesker, der er på venteliste, har jo også betalt skat og har en forventning om, når de bliver syge, at der så rent faktisk er mulighed for at blive behandlet i det danske sundhedsvæsen.



A- og B-hold

Også i Enhedslisten har de foreslået at afsætte penge til et lønløft.

- Min frygt er, at hvis ikke regeringen anerkender den her problemstilling og er villig til at afsætte ressourcer til at løse det, så risikerer vi jo, at vi får et sundhedsvæsen med et A- og et B-hold.

Den opdeling, Peder Hvelplund frygter, vil bestå af folk, der har råd eller forsikringer til behandlinger i det private på den ene side, og dem, der ikke har, på den anden.

- De, der ikke har råd, bliver efterladt tilbage og må så imødese endnu længere ventetider eller måske slet ikke nogen mulig behandling, siger Peder Hvelplund.

- Vi bliver nødt til at sikre, at der kommer en investering i sundhedsvæsenet, der gør, at vi har et robust sundhedsvæsen.