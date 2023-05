Sundhedspakke vækker glæde - men eksperter er stadig bekymrede

To af hovedarkitekterne bag det pressede sundhedsvæsen, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, kryber udenom at påtage sig ansvaret for dårligdommene

Tirsdag præsenterede regeringen en ny sundhedspakke, der giver et varigt løft til sundhedsvæsenet på fem milliarder årligt.

Den økonomiske indsprøjtning vækker umiddelbart glæde hos formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke og hos Susanne Axelsen, der er formand for Lægevidenskabelige Selskaber.

- Helt overordnet set er jeg selvfølgelig positiv overfor, at regeringen vælger at prioritere sundhedsområdet med flere midler, siger Camilla Rathcke til Ekstra Bladet.

Camilla Rathcke er formand for Lægeforeningen.

Regeringen fremhævede kræftområdet, psykiatrien og udbedring af sociale og geografiske forskelle i sundhedstilbud som de områder, hvor pengene skal bruges.

Men begge formænd forventer også, at der bliver kigget på udfordringen med personalemangel.

- Jeg håber på, at man vil tage de sundhedsprofessionelle med på råd, når de mange penge skal udmøntes i noget konkret, lyder det fra Susanne Axelsen.

Susanne Axelsen er formand for Lægevidenskabelige Selskaber.

Den helt store udfordring

Regeringen nedsatte i marts en sundhedsstrukturkommission, der skal komme med løsningsforslag til Danmarks hårdt pressede sundhedsvæsen.

Camilla Rathcke forventer, at kommissionen kommer med forslag, som kan sikre, hvordan den eksisterende arbejdskraft udnyttes bedre.

- Og jeg tænker da også, at nogle af de fem milliarder blandet andet skal bruges til nogle af de løsninger.

Flere eksperter, herunder Camilla Ratcke og Susanne Axelsen, har tidligere påpeget, at en af de helt store udfordringer i sundhedsvæsenet er personalemangel.

Men Camilla Ratcke fremhæver, at der ganske enkelt ikke er nok mennesker i befolkningen at uddanne.

- Derfor er vi også nødt til at finde ud af, hvordan vi leverer sundhedsopgaverne på en anden måde, og hvordan vi i højere grad kan kigge på teknologi som noget, der kan hjælpe os. Og vi er også nødt til at tale prioritering i sundhedsvæsenet.

- Det forventer jeg, at sundhedsstrukturkommissionen blandt andet kommer med svar på.

Fortsat bekymret

Begge formænd har tidligere overfor Ekstra Bladet udtrykt bekymring for det danske sundhedsvæsen.

Den bekymring eksisterer stadig.

- Den holder ikke op, fordi vi får at vide, at nu bliver der afsat yderligere fem milliarder. Jeg er stadigvæk bekymret for, at man ikke bruger de her mange penge på den kloge måde, siger Susanne Axelsen.

Camilla Rathcke er enig.

- Jeg synes stadigvæk, vi samlet set - politikere, fagfolk, interessenter - har en meget, meget stor opgave med at sikre, at vi på den lange bane stadigvæk har et sundhedsvæsen, hvor vi leverer høj kvalitet af behandlingen, at vi leverer den rettidigt, og at vi sikrer, at vi ikke taber patienterne på gulvet.

- Og det skal vi blive ved med at have et fokus på, og derfor er opgaverne jo ikke løst ved, at der kommer et løfte om mange midler i dag. Der er et stort arbejde med omlægning af arbejdsgange, prioriteringer, differentierede behandlingstilbud og alt muligt andet. Det skal vi arbejde sammen om de næste mange år.