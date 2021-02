Sundhedspersonale skeptiske over for AstraZeneca-vaccine

Social- og sundhedspersonale er bekymrede for, om AstraZeneca-vaccinen er god nok. Efter en udmelding fra Lægemiddelstyrelsen anbefaler fagforeningen FOA deres medlemmer at tage imod vaccinen

De første vacciner fra AstraZeneca er landet i Danmark, og efter planen skal frontpersonale under 65 år og uden risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 være de første, der skal have prikket.

I hvert fald dem, der vil tage imod vaccinen.

Over weekenden har det skabt stor debat, at nogle i gruppen af sundhedspersonale ikke ønsker at tage imod vaccinen fra AstraZeneca, fordi den har en effektivitet på omkring 60 procent imod Moderna og Pfizer BioNTechs vacciner, der har en effektivitet på 90-95 procent.

Desuden viser en ny undersøgelse, at vaccinen fra AstraZeneca ikke er lige så effektiv over for den sydafrikanske variant af coronavirus, der indtil videre er fundet fem tilfælde af i Danmark.

Klar udmelding fra myndighederne

Mandag efterlyste Dansk Sygeplejeråd og FOA en klar melding fra myndighederne om, hvorvidt AstraZeneca-vaccinen er god nok. Det skriver TV2.

Ifølge direktør for Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz skal man ikke være bekymret for at modtage vaccinen fra AstraZeneca.

- Vaccinen er virksom, den er sikker, den er veldokumenteret. Jeg tog den gerne selv, hvis det var den, jeg fik tilbudt, siger Thomas Senderovitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen, til TV2.

Bekymrede social- og sundhedsansatte

Fagforeningen for social- og sundhedsansatte, FOA, har fået flere henvendelser fra medlemmer, der er bekymrede for, om AstraZeneca-vaccinen er god nok. Det fortæller sektorformand for social- og sundhedsområdet i FOA Torben Klitmøller Hollmann til Ekstra Bladet.

Men FOA's råd til deres medlemmer er klar efter gårsdagens melding fra Lægemiddelstyrelsen:

- Vi anbefaler, at man lytter til myndighederne og tager imod vaccinen, siger Torben Klitmøller Hollmann.

Dansk Sygeplejeråd har ikke ønsket at kommentere sagen til Ekstra Bladet, men formand Grete Christensen skrev mandag på Twitter, at det er godt, at både Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut siger god for AstraZenecas vaccine.