Sundhedsplatform koster 770 sygeplejersker i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden ville have råd til at ansætte 770 sygeplejersker mere, hvis ikke regionen skulle betale ekstraordinært høje udgifter til Sundhedsplatformen og andre it-systemer.

Det skriver Politiken.

Højere udgifter end i andre regioner

Regionen Hovedstaden har markant højere udgifter til it-drift end de andre fire regioner, fremgår det af en konsulentrapport, som Sundhedsministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner har fået udarbejdet.

Hvis Region Hovedstadens udgifter lå på samme niveau som de jyske regioners – 1,7 procent af regionens samlede driftsudgifter – ville Region Hovedstaden have 460 millioner kroner ekstra at gøre godt med.

Anbefaler ikke udskiftning

Det får dog ikke regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) til at anbefale, at man udskifter Sundhedsplatformen for at få penge til flere sygeplejersker.

- Det ville være dejligt med flere sygeplejersker, men de sygeplejersker vil ikke kunne skabe bedre sammenhæng i behandlingen og hjælpe patienterne bedre på vej, hvis ikke de har et it-system, som kan hjælpe dem, siger hun.

'Ikke godt nok'

Venstres medlem af regionsrådet, Martin Geertsen, som også er sundhedsordfører for partiet i Folketinget, mener, at det er utilfredsstillende med så høje udgifter til Sundhedsplatformen.

- Vi skal ikke have højere udgifter til it end de andre regioner, hvis vi ikke får mere ud af det, og det ser ikke ud til, at vi får det i øjeblikket. Det er ikke godt nok, siger han.