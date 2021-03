Sundhedsstyrelsen ændrer anbefalinger for AstraZeneca-vaccine

AstraZeneca-vaccinen anbefales nu til alle over 18 år

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu vaccinen fra AstraZeneca til alle borgere over 18 år - også til borgere over 65 år.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Desuden kan andet stik fremover planlægges mellem 4. og 12. uge, hvilket giver mulighed for at sætte flere borgere i gang med deres vaccineforløb, skriver styrelsen.

Indtil nu har Sundhedsstyrelsen kun anbefalet vaccinen fra AstraZeneca til borgere under 65 år, fordi mængden af data om vaccinen har været begrænset.

Det bliver nu ændret, efter at man har modtaget resultaterne fra et studie i Skotland.

AstraZeneca-vaccine virker bedre med længere mellem stikkene

Brian Pinker var den første i verden til at få Oxford/AstraZeneca-vaccinen.

'Overordnet viser studiet, at der er en markant mindre risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 blandt de vaccinerede sammenlignet med ikke-vaccinerede. Effekten opnås allerede 28-34 dage efter 1. stik, og effekten gælder på tværs af aldersgrupper,' står der i pressemeddelelsen.

I Skotland er de ældre fortrinsvis blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen, og den positive effekt skyldes derfor primært denne vaccine.

'Resultaterne fra Skotland er glædelige. De viser et stort fald i risiko for indlæggelseskrævende COVID-19, også blandt ældre. Det kunne vi også se en tendens til ud fra de begrænsede data, vi havde fra godkendelsesstudierne af vaccinen. Og det bliver nu bekræftet i stor skala og selv under vilkår, der ikke er underlagt samme kontrol, som i godkendelsesstudierne,' fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Effekten af andet stik forventes at være ens, uanset om man får stikket fire eller 12 uger efter det første stik - så længe det er inden for det interval, lyder det.

