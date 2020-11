Sundhedsstyrelsen anbefaler at åbne klinikker til coronasenfølger

Sundhedsstyrelsen har lavet nye anbefalinger til, hvordan og hvor i sundhedsvæsenet senfølger efter coronavirus skal udredes og behandles.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Ved uventede eller svære og langvarige senfølger bør indsatsen ske på regionale klinikker for senfølger, lyder det.

- Klinikkerne skal både vurdere og behandle patienter med senfølger og samtidig sørge for, at vi får mere viden, udtaler Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i en meddelelse.

Ikke alle personer med senfølger skal ses i en klinik. Personer med lette senfølger udredes og behandles ved behov i almen praksis.

Mere end seks uger

Henvisning til en klinik bør ske, hvis man oplever komplekse senfølger, som varer mere end seks uger i forlængelse af smitte.

- Nogle behøver ikke behandling eller hjælp fra sundhedsvæsenet, mens andre har brug for et kortere forløb, hvor de for eksempel bliver set af den praktiserende læge og måske får brug for opfølgende hjælp i kommunen.

- Desværre er der også et mindre antal, som får længere og mere komplekse senfølger. De kan få brug for en tværfaglig indsats på sygehuset, siger Helene Probst.

Allerede i slutningen af august efterlyste flere patienter og læger ét samlet sted at henvende sig med senfølger.

Danske Regioner har længe været klar til at oprette klinikker, men har ventet på Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Nu går regionerne straks i gang, lyder det. Man forventer at tage imod de første patienter inden udgangen af 2020.

Alvorlige senfølger

Klinikkernes vigtigste opgave er at hjælpe dem, der oplever alvorlige senfølger. Det siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

- Samtidig har vi også fortsat brug for mere viden om covid-19, og derfor vil det også blive en vigtig opgave for klinikkerne at løfte, lyder det.

Hun påpeger, at patienter med senfølger allerede bliver behandlet.

- Men nu samler vi vores fagfolk og ekspertise yderligere, så vi kan få løftet opgaverne på forhåbentligt langt bedre niveau og dermed gøre det nemmere og mere hensigtsmæssigt for patienterne.

Senfølger kan være tab af smags- og lugtesans, søvnbesvær og træthed.