Sundhedsstyrelsen anbefaler nu mundbind i særlige tilfælde

I særlige situationer anbefales borgere at bruge mundbind for at beskytte andre mod coronavirus, hedder det i opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som er blevet offentliggjort torsdag.

'Sundhedsstyrelsen har på baggrund af WHO's anbefalinger vurderet brugen af mundbind igen,' skriver styrelsen på deres hjemmeside.

'Vurderingen er fortsat, at man generelt godt kan bevæge sig i det offentlige rum uden at bruge mundbind. Der er dog nogle særlige situationer, hvor man ikke kan overholde de generelle anbefalinger, og hvor mundbind kan bruges i stedet,' fortsætter de.

