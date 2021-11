Sundhedsstyrelsen anbefaler tredje stik til alle voksne

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu revaccination og dermed et tredje stik til alle danskere over 18 år

Alle voksne skal have et tredje stik.

Sådan lyder opfordringen fra Sundhedsstyrelsen i en meddelelse til pressen.

- Der er ingen tvivl om, at vi står i en alvorlig situation. Især er belastningen på sygehusene bekymrende, fordi der lige nu er et meget højt antal indlagte. Vaccinerne er vores vigtigste værktøj til at få kontrol med epidemien – og revaccinationerne er lige nu nøglen til at få smitten ned og dæmpe belastningen på sundhedsvæsnet, siger vicedirektør Helene Probst.

Årsagen til anbefalingen er, at immuniteten falder over tid, og faldet er markant cirka seks måneder efter andet stik. Derfor vurderes det nu, at revaccination giver en bedre beskyttelse mod infektion og mod alvorlig sygdom, indlæggelse og død for personer i alle aldersgrupper.

Anbefalingen kommer efter en periode, hvor særligt sårbare og ældre i noget tid allerede er blevet tilbudt revaccination.

Opdateres ...