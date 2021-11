Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccine til børn fra 5 til 11 år

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i alderen 5 tik 11 år skal kunne blive vaccineret mod coronavirus, meddeler vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

- Sundhedsstyrelsen har besluttet at anbefale covid-19-vaccination til børn mellem 5 og 11 år, siger hun.

Det er nødvendigt, mener vicedirektøren.

- Jeg er rigtigt glad for, at vi nu har en godkendelse til børn mellem 5 og 11 år. Det har vi brug for. Vi står stadig midt i en epidemi og en historisk sundhedskrise.

- Vi synes allerede, at den har varet for længe. Vi har set en bekymrende smitte på sygehusene og at indlæggelsestallene er steget til over 400, lyder det fra Helene Probst.

EU-godkendelse ventes

Hun fremhæver ligeledes, at vaccinerne er det bedste våben til at holde samfundet åbent.

Sundhedsstyrelsens anbefaling kommer, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), har anbefalet, at corona-vaccinen ved navn Cominarty fra Pfizer/BioNTech kan bruges til børn i denne aldersgruppe.

- Jeg ville ikke anbefale denne her vaccine til raske børn, hvis ikke det var en vaccine, jeg var tryg ved. Jeg er selv vaccineret og jeg har selv børn. Jeg ville aldrig anbefale vaccination, hvis ikke jeg var fuldstændig sikker på, at det var sikkert, siger Helene Probst.

Hun understreger afslutningsvist, at vaccinationstilbudet er frivilligt.

EU-Kommissionen ventes snarest at godkende brugen af vaccinen.